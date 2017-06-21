Локализован лесной пожар в Португалии, жертвами которого стали 64 человека

Женская сборная России впервые выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3Спорт 21 июня, 22:18
Пепе: матч со сборной России был важен и значим для португальцевСпорт 21 июня, 22:09
Романцев: Роналду своей игрой подает пример российским футболистам и тренерамСпорт 21 июня, 21:57
Жуков: российским футболистам нужно сыграть с Мексикой как во втором тайме с ПортугалиейСпорт 21 июня, 21:55
Сантуш: журналистам стоит уважать личную жизнь Криштиану РоналдуСпорт 21 июня, 21:53
Романцев: неудача с португальцами даст больше информации для тренеров сборной РоссииСпорт 21 июня, 21:53
Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 21:50
"Россия - вперед": как Санкт-Петербург под дождем болел за нашихСпорт 21 июня, 21:45
Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай"Происшествия 21 июня, 21:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар в центральной части Португалии удалось локализовать.
Об этом сообщила в среду газета Publico со ссылкой на сотрудников гражданской обороны.
Возгорание в районе населенного пункта Педроган-Гранди в округе Лейрия началось днем 17 июня. До сих пор сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Ранее свою помощь властям Португалии предложил ряд государств, в том числе Россия. Тушение пожара, в результате которого погибли 64 человека, еще 204 пострадали, осложнялось сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.
В результате возгорания в Педроган-Гранди уже выжжено около 30 тыс. га леса. К настоящему моменты ведется борьба со стихией и в других округах центральной части Португалии.
Как предположили сотрудники местной полиции, все "указывает на естественные причины" пожара, который мог начаться в результате удара молнии в дерево. При этом глава Лиги пожарных Жайме Марта Суариш не согласился с данной версией и выразил мнение, что возгорание могло быть спровоцировано. По его словам, необходимо тщательно расследовать произошедшее.
Ключевые ведомства Португалии почтили в среду минутой молчания жертв пожара. Власти страны также пообещали создать специальный фонд, чтобы ускорить восстановление пострадавших зон.