Локализован лесной пожар в Португалии, жертвами которого стали 64 человека

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар в центральной части Португалии удалось локализовать.

Об этом сообщила в среду газета Publico со ссылкой на сотрудников гражданской обороны.

Возгорание в районе населенного пункта Педроган-Гранди в округе Лейрия началось днем 17 июня. До сих пор сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Ранее свою помощь властям Португалии предложил ряд государств, в том числе Россия. Тушение пожара, в результате которого погибли 64 человека, еще 204 пострадали, осложнялось сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.

В результате возгорания в Педроган-Гранди уже выжжено около 30 тыс. га леса. К настоящему моменты ведется борьба со стихией и в других округах центральной части Португалии.

Как предположили сотрудники местной полиции, все "указывает на естественные причины" пожара, который мог начаться в результате удара молнии в дерево. При этом глава Лиги пожарных Жайме Марта Суариш не согласился с данной версией и выразил мнение, что возгорание могло быть спровоцировано. По его словам, необходимо тщательно расследовать произошедшее.

Ключевые ведомства Португалии почтили в среду минутой молчания жертв пожара. Власти страны также пообещали создать специальный фонд, чтобы ускорить восстановление пострадавших зон.