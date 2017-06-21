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В Техасе разбился истребитель F-16

Происшествия
21 июня, 22:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Пилот катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американский истребитель F-16 разбился в среду при взлете с военной базы в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщил телеканал CBS.

Пилот катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Самолет в момент катастрофы был оснащен вооружениями. В связи с произошедшим с территории в радиусе примерно 1,5 км вокруг места инцидента эвакуированы люди.

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