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В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"

Происшествия
21 июня, 23:59 UTC+3

Сергей Корнев получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет. Французская полиция задержала четырех подозреваемых

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев на авиасалоне "Ле- Бурже-2017" во Франции подвергся нападению с целью ограбления в одном из районов Парижа, он получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет, сообщила пресс-секретарь ФСВТС России Мария Воробьева.

"Вечером 20 июня 2017 г. в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне в Ле-Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Сергей Корнев, возвращаясь после окончания работы выставки, находился в этот момент в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", - сказала Воробьева. По ее словам, в ходе нападения Корнев "получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает". "Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", - сказала она.

Воробьева также рассказала, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с данным инцидентом. "Полиция начала расследование. Задержано четверо подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле", - уточнила Воробьева. 

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