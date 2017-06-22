В Техасе F-16 потерпел катастрофу во время взлета

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Истребитель F-16 ВВС США потерпел в среду катастрофу, загоревшись во время взлета с военного аэродрома Эллингтон близ Хьюстона (штат Техас). Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
An F-16 under direction of #NORAD crashed @ Ellington Airport approx 9:30MDT. Pilot safely ejected & is being evaluated by medical personnel pic.twitter.com/gtoF2O9Oj5— NORAD & USNORTHCOM (@NoradNorthcom) 21 June 2017
"F-16 из 138-й эскадрильи, дислоцированной на аэродроме Эллингтон на базе в Хьюстоне, Техас, разбился во время взлета сегодня (21 июня) приблизительно в 09:30 по местному времени. Пилот благополучно катапультировался, его в настоящий момент обследуют в местном медицинском учреждении", - уточнили в NORAD.
По его данным, летчик истребителя перед аварией получил задание провести учебный полет.
Следует учитывать, что военный аэродром фактически граничит с территорией одноименного гражданского аэропорта. Официальный представитель администрации воздушных ворот Билл Бигли информировал, что F-16 загорелся, не успев оторваться от земли. "Эвакуации сроком на шесть часов подлежат все, кто находится в зоне площадью 371,6 кв. м", - добавил Бигли.
Как сообщалось ранее, самолет в момент катастрофы нес вооружение на борту.