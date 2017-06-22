Огонь охватил свыше 10 тыс. га леса на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Площадь, пройденная природными пожарами на Дальнем Востоке за минувшие сутки, превысила 10 тыс. га, основная их часть пришлась на Якутию, сообщается на сайте департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"В минувшие сутки в округе возникло 15 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе действовало 50 очагов: 28 - в Республике Саха (Якутия), 12 - в Амурской области, по три - в Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, один - в Сахалинской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10,1 тыс. га, основная ее часть пришлась на Якутию - 9,15 тыс. га", - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 270 человек, 23 единицы техники, пять воздушных судов. К утру четверга удалось ликвидировать восемь пожаров, но 42 продолжают действовать.

По последним данным, с начала пожароопасного периода в этом году на Дальнем Востоке возникло свыше 1,1 тыс. лесных пожара на площади 218,4 тыс. га. Большинство из них - в Еврейской автономной области (54,8 тыс. га), в Амурской области (34,8 тыс. га) и в Якутии (29,5 тыс. га). За аналогичный период 2016 года в округе было меньше пожаров - 985, но на значительно большей площади - 1 млн га.

В среду Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС рекомендовал регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока сохранить особый противопожарный режим. По прогнозам ведомства, в третьей декаде июня практически во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока прогнозируется аномально жаркая погода и высокие классы пожарной опасности.