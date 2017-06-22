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Пятилетняя девочка погибла на пожаре в Забайкалье

Происшествия
22 июня, 5:10 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 22, июня. /ТАСС

В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают несчастный случай

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ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Тело пятилетней девочки обнаружили во время тушения пожара жилого дома на станции Бурятская в Забайкальском крае. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, частный дом загорелся в среду днем, когда супружеская пара с тремя детьми спали. Проснувшись, родители успели вынести из огня только двоих детей, а пятилетняя девочка погибла", - сказали в ведомстве.

Следователи при участии специалистов МЧС осмотрели место происшествия, осмотрели тело погибшего ребенка. "Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, пожарно-техническая экспертиза - для установления причин и источника возгорания. Опрошены жильцы дома, очевидцы", - добавили в пресс-службе.

В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают несчастный случай, но процессуальное решение будет принято после детального выяснения всех обстоятельств.

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