Аэропорт Пекина отменил 180 рейсов из-за штормового предупреждения

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ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 183 рейса были отменены в пекинском международном аэропорту Шоуду (Столица) из-за штормового предупреждения, объявленного в китайской столице в связи с грозами и ливнями. Как сообщил ТАСС представитель администрации аэропорта, "рейсы в Россию выполняются по расписанию".
"В настоящее время рейсы из России в Пекин и вылеты из аэропорта в РФ осуществляются в обычном режиме", - сказал представитель воздушной гавани.
Ранее власти китайской столицы и ряда регионов КНР объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и ливней. Метеослужбы Китая прогнозируют, что в отдельных районах страны в ближайшие дни может выпасть до 150-180 мм осадков.
Власти столицы уже объявили "желтый" уровень опасности, горожан и жителей пригорода просят избегать нахождения в низменных и горных районах, а также у берегов рек. В отдельных районах Пекина организованы экстренные группы по ликвидации возможных последствий ударов стихии, помимо спасательного оборудования они снабжены насосами для откачки воды. Метро, автобусный парк и другие транспортные службы города переведены на усиленный режим работы.