Сотрудник Росгвардии пострадал в результате конфликта на Калужском шоссе

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии получил травмы в ходе дорожного конфликта на Калужском шоссе в ночь на четверг. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Около 24:00 мск сотрудник вневедомственной охраны, двигаясь на машине в районе 31-го км Калужского шоссе, обратил внимание на машину, водитель которой на дороге создавал аварийные ситуации", - сказал собеседник агентства. Он сделал замечание водителю машины, однако тот проигнорировал его замечание и спровоцировал конфликт.
Сотрудник Росгвардии получил телесные травмы, после чего водитель и его сообщники скрылись. В настоящий момент сотруднику вневедомственной охраны ничего не угрожает. Ведется розыск скрывшихся мужчин.