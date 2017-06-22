Более 50 тыс. пассажиров в Японии застряли в пути из-за сбоя на линии скоростных поездов

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 51 тыс. пассажиров японских скоростных поездов "синкансэн" застряли в пути из-за неполадок в электросети на самой загруженной в стране ветке между Токио и Фукуокой. Об этом сообщила в четверг компания Central Japan Railway Company, в ведении которой находится часть этого направления.

Представитель Central Japan Railway Company Ясуюки Хамасаки уже принес извинения. "В результате нарушения большому количеству клиентов были доставлены неудобства, и мы хотим принести свои извинения", - сказал он на пресс- конференции.

По данным компании, нарушение работы электросети возникло в районе города Такацуки (префектура Осака) вечером в среду, в результате чего движение было нарушено на всем пути из Токио до станции Хаката в Фукуоке. На проведение ремонтных работ ушло около пяти часов, и за это время в пути на 3-6 часов задержались более 60 составов.

Специалисты Central Japan Railway Company выясняют, что могло обесточить самую загруженную в Японии транспортную ветку.