Суд арестовал восемь квартир, дом и земельные участки семьи экс-главы Удмуртии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что у Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске. "Также при обыске у Соловьева было изъято порядка двух миллионов рублей", - добавил источник.

По решению Басманного суда Москвы Соловьев находится под арестом до 4 сентября. Он обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации. Соловьев свою вину признал.