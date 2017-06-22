Число отравившихся суррогатным алкоголем в Подмосковье возросло до 11 человек

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Подмосковье возросло до 11 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.
Ранее сообщалось о девятерых пострадавших - семерых мужчинах и двух женщинах. Женщины и один мужчина скончались.
"Утром 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в подмосковном Сергиевом Посаде в реанимационное отделение больницы доставлены 11 местных жителей (девять мужчин и две женщины) с отравлением неизвестным веществом", - уточнила представитель ГСУ.