Число отравившихся суррогатным алкоголем в Подмосковье возросло до 11 человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Подмосковье возросло до 11 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

Ранее сообщалось о девятерых пострадавших - семерых мужчинах и двух женщинах. Женщины и один мужчина скончались.

"Утром 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в подмосковном Сергиевом Посаде в реанимационное отделение больницы доставлены 11 местных жителей (девять мужчин и две женщины) с отравлением неизвестным веществом", - уточнила представитель ГСУ.