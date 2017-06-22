AP: разведывательный беспилотник ВВС США потерпел крушение в Калифорнии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США потерпел крушение близ горы Уитни в штате Калифорния. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел в среду, беспилотник вылетел с базы ВВС Эдвардс и направлялся на базу Бил, которые располагаются в Калифорнии. После крушения начался пожар, но возгорание удалось быстро ликвидировать.

Причины крушения устанавливаются.