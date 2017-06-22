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Одного из спасшихся на Ладоге подростков выписали из больницы

Происшествия
22 июня, 11:14 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 22, июня. /ТАСС

Поиски еще трех подростков продолжаются

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ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июня. /ТАСС/. Одного из двух подростков, которые спаслись с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, выписали из больницы. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель главного врача Сортавальской центральной районной больницы, куда доставили юношей, Оксана Потурай.

"Одного подростка выписали, другого выпишут в течение дня. С ними все в порядке", - сказала она.

Как рассказали ТАСС в главке МЧС России по Карелии, работы к поиску трех подростков, продолжаются. Привлечено 273 человека и 72 единицы техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поисково-спасательной операции.

"Наземной группировкой проводится осмотр береговой линии и акватории с применением плавсредств. С помощью беспилотных летательных аппаратов и вертолетов Ми-8 проводится обследование акватории и прилегающей территории с воздуха. Также продолжаются работы под водой с привлечением водолазных расчетов, подводного аппарата "Фалькон" и гидролокаторов бокового обзора", - отметили в ведомстве.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, их госпитализировали, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

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