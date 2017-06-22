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МИД РФ просит расследовать нападение на машину представителя "Рособоронэкспорта" в Париже

Происшествия
22 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, речь идет о бытовом ограблении: нападавшие похитили сумку водителя

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посольство России во Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать нападение на автомобиль представителя "Рособоронэкспорта", которое произошло на этой неделе во французской столице. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел поздно вечером 20 июня. Нападению подверглась машина, в которой ехал начальник департамента экспорта специмущества и услуг ВВС "Рособоронэкспорта" (он возглавляет делегацию компании на авиасалоне "Ле-Бурже-2017").

По словам Захаровой, речь идет о бытовом ограблении: нападавшие похитили сумку водителя. "Собственными силами удалось нейтрализовать ситуацию. Была вызвана полиция, а также на место инцидента приехал представитель консульского отдела", - отметила она, добавив, что по горячим следам были задержаны четверо подозреваемых.

"Посольство России во Франции направило соответствующую ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ограбления иностранцев не редкость в европейских странах. "Подобные инциденты происходят ежедневно, в частности в местах скопления туристов. Сложно поверить, что полиция в данном случае Франции не может взять под контроль центр города и те места, которые являются точками притяжения иностранных туристов", - добавила Захарова.

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