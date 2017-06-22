Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления алкоголем в Подмосковье

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления суррогатным алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате чего скончались три человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.
"По факту массового отравления алкогольной продукцией в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности")", - сказала она.
По ее словам, экспертиза вещества, которым отравились местные жители, еще не проводилась.
21 июня в реанимационное отделение больницы в Сергиевом Посаде были доставлены десять человек с отравлением суррогатным алкоголем. Один человек скончался дома, двое - в больнице, остальным пострадавшим оказывается медпомощь. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, всего от отравления суррогатным алкоголем пострадали 11 человек.