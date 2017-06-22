Отравившаяся суррогатным алкоголем в Подмосковье компания пила трое суток

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армииПолитика 22 июня, 13:27
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания жителей подмосковного Сергиева Посада, отравившаяся суррогатным алкоголем, распивала спиртное в течение трех суток. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.
"Как установлено следствием, что пострадавшие находились в квартире с 18 по 21 июня и распивали неустановленный алкоголь, принесенный неизвестным мужчиной", - сообщила она.
Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы в Сергиевом Посаде были доставлены девять мужчин и две женщины с отравлением суррогатным алкоголем. Один из мужчин и обе женщины скончались в больнице, остальным пострадавшим оказывается медпомощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По словам Фокиной, экспертиза вещества, которым отравились жители Сергиева Посада, еще не проводилась. Следователи устанавливают личность мужчины, который принес канистру с алкоголем пострадавшим.