Отравившаяся суррогатным алкоголем в Подмосковье компания пила трое суток

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания жителей подмосковного Сергиева Посада, отравившаяся суррогатным алкоголем, распивала спиртное в течение трех суток. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Как установлено следствием, что пострадавшие находились в квартире с 18 по 21 июня и распивали неустановленный алкоголь, принесенный неизвестным мужчиной", - сообщила она.

Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы в Сергиевом Посаде были доставлены девять мужчин и две женщины с отравлением суррогатным алкоголем. Один из мужчин и обе женщины скончались в больнице, остальным пострадавшим оказывается медпомощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По словам Фокиной, экспертиза вещества, которым отравились жители Сергиева Посада, еще не проводилась. Следователи устанавливают личность мужчины, который принес канистру с алкоголем пострадавшим.