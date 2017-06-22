В Казахстане перевернулся следовавший из России пассажирский автобус, есть жертвы

АСТАНА/ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Девять человек погибли, 18 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"В 10:20 местного времени (07:20 мск) в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м километре автодороги Самара - Чимкент в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes. В автобусе находились 52 человека: из них 50 - граждане Узбекистана, двое - граждане Казахстана", - информировал Иманкулов.

По его словам, автобус следовал по маршруту Волгоград - Чимкент. "В результате опрокидывания погибли девять человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу 18 человек (17 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстана), 25 пострадавшим оказана медицинская помощь на месте", - сообщил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Организованы телефоны горячей линии в департаменте по ЧС Актюбинской области 8 (7132) 56-29-62, в управлении по ЧС Айтекебийского района 8 (7133) 92-56-45. В работах по оказанию помощи задействовали 16 спасителей, три единицы техники, две бригады скорой медицинской помощи и местную полицейскую службу.

"Это был не регулярный рейсовый, а заказной автобус, владелец частный. Пока нам известно, что он следовал из России в сторону Узбекистана. Сейчас на данный момент в районной больнице находятся 18 человек. На месте ДТП работают спасатели и правоохранительные органы", - сообщили ТАСС в УЧС Айтекебийского района.

В свою очередь администратор автовокзала Волгограда Нелли Евлашина сообщила ТАСС, что ни один из местных перевозчиков не осуществляет рейсы в Казахстан. "В Казахстан из Волгограда ни один перевозчик не осуществляет рейсы, перевернувшийся автобус в Казахстане к Волгограду не имеет никакого отношения", - сказала Евлашина.

Информация о том, что автобус не следовал из Волгограда, ТАСС подтвердил и представитель ГУ МЧС по Волгоградской области. "Опрокинувшийся в Казахстане автобус не следовал ни из Волгограда, ни в Волгоград", - сказал собеседник агентства.