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Суд продлил срок ареста троим обвиняемым по делу о "золотых парашютах" в ГУ МВД по СЗФО

Происшествия
22 июня, 13:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

По просьбе представителя прокуратуры арест продлен на месяц

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг по ходатайству гособвинения продлил на один месяц срок содержания под стражей троим обвиняемых по делу о "золотых парашютах" в бывшем главке МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), в том числе экс-главе управления Виталию Быкову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд 22 июня завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон по делу о незаконной выплате и присвоении премий на 19 млн рублей при упразднении ГУ МВД в 2014 году.

"Суд частично удовлетворил заявленное ходатайство, арест продлен на месяц", - сказала судья Анжелика Морозова, оглашая решение. Представитель прокуратуры просил продлить арест на три месяца Виталию Быкову, Ивану Лозюку и Александру Монастыршину.

По версии следствия, при ликвидации управления Быков похитил 19,1 млн рублей бюджетных средств под видом выплаты премий бывшим сотрудникам. Его обвиняют в растрате, служебном подлоге и мошенничестве.

Кроме него аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника управления Александру Монастыршину, бывшей главе финансово-экономического отдела управления Светлане Шатовой, бывшим руководителям центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивану Лозюку и заместителю начальника конспирации кадров и госслужбы Ирине Бурхановой.

Кроме того, по данным следствия, при ликвидации ГУ МВД Быков незаконно оформил на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских.

Через год после начала официального расследования, в мае 2015 года, Быкова задержали и этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал его по ходатайству СК. В сентябре 2016 года на первом заседании по делу Быков и другие обвиняемые заявили, что не признают свою вину.

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