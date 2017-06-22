Суд продлил срок ареста троим обвиняемым по делу о "золотых парашютах" в ГУ МВД по СЗФО

Футболист Билялетдинов сообщил, что переговоры с клубами должны завершиться до конца июняСпорт 22 июня, 15:17
Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим ПивцакинымСпорт 22 июня, 15:01
У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензиюОбщество 22 июня, 14:51
Геркус: футболист Портнягин с высокой долей вероятности будет арендован "Уралом"Спорт 22 июня, 14:49
Прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 9 тыс. 909 рублейЭкономика и бизнес 22 июня, 14:36
КХЛ уверена, что "Динамо" удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18Спорт 22 июня, 14:33
Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки интеграцию шахмат в школьную программуСпорт 22 июня, 14:24
Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу бюджетов регионовЭкономика и бизнес 22 июня, 14:23
UTair за 5 месяцев увеличила пассажирские перевозки на 22,4%, до 2,6 млн человекТранспорт 22 июня, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг по ходатайству гособвинения продлил на один месяц срок содержания под стражей троим обвиняемых по делу о "золотых парашютах" в бывшем главке МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), в том числе экс-главе управления Виталию Быкову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд 22 июня завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон по делу о незаконной выплате и присвоении премий на 19 млн рублей при упразднении ГУ МВД в 2014 году.
"Суд частично удовлетворил заявленное ходатайство, арест продлен на месяц", - сказала судья Анжелика Морозова, оглашая решение. Представитель прокуратуры просил продлить арест на три месяца Виталию Быкову, Ивану Лозюку и Александру Монастыршину.
По версии следствия, при ликвидации управления Быков похитил 19,1 млн рублей бюджетных средств под видом выплаты премий бывшим сотрудникам. Его обвиняют в растрате, служебном подлоге и мошенничестве.
Кроме него аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника управления Александру Монастыршину, бывшей главе финансово-экономического отдела управления Светлане Шатовой, бывшим руководителям центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивану Лозюку и заместителю начальника конспирации кадров и госслужбы Ирине Бурхановой.
Кроме того, по данным следствия, при ликвидации ГУ МВД Быков незаконно оформил на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских.
Через год после начала официального расследования, в мае 2015 года, Быкова задержали и этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал его по ходатайству СК. В сентябре 2016 года на первом заседании по делу Быков и другие обвиняемые заявили, что не признают свою вину.