У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг под дном моря у берегов Гватемалы.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 38 км от населенного пункта Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг залегал на глубине 10 км.

Угрозы цунами нет, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения об этих стихийных бедствиях.

Подземные толчки ощущались в городе Гватемала, столице страны, а также в соседнем Сальвадоре. Служба по чрезвычайным ситуациям Сальвадора заявила, что сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.