У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,8

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг под дном моря у берегов Гватемалы.
Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 38 км от населенного пункта Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг залегал на глубине 10 км.
Угрозы цунами нет, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения об этих стихийных бедствиях.
Подземные толчки ощущались в городе Гватемала, столице страны, а также в соседнем Сальвадоре. Служба по чрезвычайным ситуациям Сальвадора заявила, что сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.