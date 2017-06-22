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У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,8

Происшествия
22 июня, 15:45 дата обновления: 22 июня, 16:00 UTC+3

Подземные толчки также ощущались в Сальвадоре

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг под дном моря у берегов Гватемалы.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 38 км от населенного пункта Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг залегал на глубине 10 км.

Угрозы цунами нет, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения об этих стихийных бедствиях.

Подземные толчки ощущались в городе Гватемала, столице страны, а также в соседнем Сальвадоре. Служба по чрезвычайным ситуациям Сальвадора заявила, что сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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