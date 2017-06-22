Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вопрос о том, каким образом алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, остается основным. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин.

"Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. Концентрация этила, алкоголя 2,7 в крови ребенка - это в принципе невозможно. И здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил", - сказал эксперт.

По его словам, такая концентрация в крови ребенка является летальной или сублетальной, что должно было по крайней мере привести к коматозному состоянию. Пиголкин убежден, что ситуация, при которой ребенок мог бы быть настолько пьян, невозможна. "Этого не может быть, поэтому теперь те люди, которые запустили эту дезинформацию, должны быть наказаны", - добавил завкафедрой судмедэкспертизы.

Пиголкин не исключил, что алкоголь мог попасть в кровь на любом этапе после ее забора. "Никто не сомневается, что в крови алкоголь есть. Но как он туда попал? И не нужно говорить, что он туда попал при жизни этого ребенка", - пояснил он.

Концентрация алкоголя определяется по тестам крови и мочи, показатели могут разниться в зависимости от того, сколько времени прошло с момента употребления. "Это даже для взрослого человека 2,7 (промилле) - это сильная концентрация, сильное алкогольное опьянение. Это он на четвереньках стоит и хрюкает. А для ребенка это смертельная доза", - добавил он.

Что покажет эксгумация

Пиголкин считает, что, в случае эксгумации, все исследования должны проводиться независимыми экспертами. "Есть прокуратура, которая над всем, есть Российский центр судебно-медицинской экспертизы - пожалуйста. Есть кафедры", - добавил он.

"Реакция на алкоголь, она неспецифичная, но все равно должны быть, если такая высокая концентрация, изменены сердца мышцы", - пояснил судмедэксперт. Он отметил, что в порядке проведения экспертизы в случае насильственной смерти забор проб органов является обязательной процедурой.

Мнение нарколога

"Если все-таки предположить, что у него был алкоголь в крови, и экспертная оценка была объективна в этом смысле, то вряд ли он водку пил, скорее всего, баночный сладкий алкогольный напиток. Хотя при этом невозможно себе представить, как шестилетний ребенок выпивает быстро достаточно очевидную дозу этого алкоголя и тут же попадает под машину. Для шестилетнего ребенка такая доза алкоголя в крови могла быть, если только он выпил полбутылки водки", - сказал директор Института здоровья нации, нарколог Олег Зыков.

"2,7 промилле - это очень высокая доза алкоголя и внешне ребенок должен быть сильно пьян. Если верить, что экспертиза проведена объективно и корректно, и на самом деле такой объем алкоголя в крови, то он быль пьян настолько, что окружающие не могли это не заметить", - добавил Зыков.

Что произошло

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. 21 июня глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика и заявил, что результаты обоих исследований совпадают. Колокольцев также сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу.