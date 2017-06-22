Суд арестовал на пять суток сотрудника ФБК Волкова за организацию несогласованной акции

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова за организацию несогласованного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал Волкова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").
Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу.
Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.