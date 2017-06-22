Суд в Коми приговорил к обязательным работам заведующую детсадом, где снег засыпал детей

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд вынес в четверг обвинительный приговор Надежде Сильченковой, заведующей детсадом № 120 в сыктывкарском поселке Максаковка, где в марте 2017 года сошедший с крыши здания детсада снег завалил группу детей. Заведующая признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Приговором суда Сильченковой назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу. В ходе следствия и суда Сильченкова признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", - сообщили в региональном следственном управлении.

Следствием и судом установлено, что весной 2017 года заведующая, зная о наличии значительного количества снега на крыше зданий детсада, не приняла мер по очистке крыши, не заключила соответствующий договор, не распорядилась огородить опасный участок, не проконтролировала исполнение работы, возложив ее на работника детсада, а во время его нахождения на больничном не поручила работу другим лицам.

В результате 2 марта 2017 года во время утренней прогулки произошел сход снега с крыши одноэтажного здания, три девочки 2013 года были завалены снегом полностью и оставались под ним не менее шести минут, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью детей. Одна из девочек получила небольшие кровоподтеки, что было квалифицировано как незначительный вред здоровью. После обследования в республиканской детской клинической больнице дети были отданы родителям, произошедшее обошлось для детей без последствий.