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Мужчина зарезал официантку в Москве за отказ выйти замуж после знакомства в соцсетях

Происшествия
22 июня, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В настоящее время подозреваемый задержан

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мужчина убил официантку в кафе в центре Москвы из-за отказа выйти за него замуж после знакомства в соцсетях. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 22 июня мужчина ворвался в одно из кафе по улице Машкова и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте", - сообщила представитель ГСУ.

По словам Ивановой, "по предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях". В настоящее время подозреваемый задержан, следователи работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый и потерпевшая - уроженцы Киргизии.

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