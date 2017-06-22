Мужчина зарезал официантку в Москве за отказ выйти замуж после знакомства в соцсетях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мужчина убил официантку в кафе в центре Москвы из-за отказа выйти за него замуж после знакомства в соцсетях. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 22 июня мужчина ворвался в одно из кафе по улице Машкова и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте", - сообщила представитель ГСУ.

По словам Ивановой, "по предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях". В настоящее время подозреваемый задержан, следователи работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый и потерпевшая - уроженцы Киргизии.