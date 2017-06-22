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Возможной причиной гибели пяти рабочих в коллекторе стало отравление парами метана

Происшествия
22 июня, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства инцидента

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Причиной гибели в коллекторе пяти рабочих, из которых четверо - иностранцы, один - гражданин РФ, предположительно стало отравление парами метана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей [компании] "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана", - уточнили в пресс-службе.

В четверг в результате хлопка газовоздушной смеси в канализации возле дома номер 5 по улице Боженко на западе Москвы погибли пять человек - двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России - еще одному удалось выбраться из колодца самостоятельно. Выживший рабочий - гражданин РФ - от госпитализации отказался.

"Причины происшествия будут устанавливаться", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

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