Возможной причиной гибели пяти рабочих в коллекторе стало отравление парами метана

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Причиной гибели в коллекторе пяти рабочих, из которых четверо - иностранцы, один - гражданин РФ, предположительно стало отравление парами метана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей [компании] "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана", - уточнили в пресс-службе.
В четверг в результате хлопка газовоздушной смеси в канализации возле дома номер 5 по улице Боженко на западе Москвы погибли пять человек - двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России - еще одному удалось выбраться из колодца самостоятельно. Выживший рабочий - гражданин РФ - от госпитализации отказался.
"Причины происшествия будут устанавливаться", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.