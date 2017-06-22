Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиалайнер A330 не смог вылететь из Внукова в Анталью из-за неисправности

Происшествия
22 июня, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Предположительно, рейс будет перенесен на утро, сообщили в аэропорту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Авиалайнер Airbus A330 более шести часов не может вылететь из московского аэропорта Внуково в Анталью в связи с неисправностью, сообщили в четверг ТАСС в Росавиации.

"У компании IFly идет многочасовая задержка чартерного рейса по причине неисправности самолета Airbus A330. По имеющейся информации, заказчик данного рейса, один из крупных туроператоров, сейчас находится в поисках аналогичного по пассажировместимости воздушного судна, а также занимается размещением пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в диспетчерской аэропорта, "пока авиакомпания ставит просто отмену, но это значит, что, скорее всего, рейс будет перенесен на утро". "По данным авиакомпании, это рейс 9107, борт должен был вылететь в 15:00 в Анталью. По техническим причинам рейс отменили - наша техническая служба не пропустила их борт при проверке", - пояснили в диспетчерской.

В аэропорту уточнили, что авиакомпания обещает в 22:00 мск предоставить данные о том, когда будет выполнен рейс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся с запада грозе
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
Белый дом не исключил никаких вариантов в политике по отношению к КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама