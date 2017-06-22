Авиалайнер A330 не смог вылететь из Внукова в Анталью из-за неисправности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Авиалайнер Airbus A330 более шести часов не может вылететь из московского аэропорта Внуково в Анталью в связи с неисправностью, сообщили в четверг ТАСС в Росавиации.

"У компании IFly идет многочасовая задержка чартерного рейса по причине неисправности самолета Airbus A330. По имеющейся информации, заказчик данного рейса, один из крупных туроператоров, сейчас находится в поисках аналогичного по пассажировместимости воздушного судна, а также занимается размещением пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в диспетчерской аэропорта, "пока авиакомпания ставит просто отмену, но это значит, что, скорее всего, рейс будет перенесен на утро". "По данным авиакомпании, это рейс 9107, борт должен был вылететь в 15:00 в Анталью. По техническим причинам рейс отменили - наша техническая служба не пропустила их борт при проверке", - пояснили в диспетчерской.

В аэропорту уточнили, что авиакомпания обещает в 22:00 мск предоставить данные о том, когда будет выполнен рейс.