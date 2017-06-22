Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly из Москвы в Анталью будет задержан примерно на сутки, пассажиры на время ожидания размещены в гостиницах. Об этом сообщила в четверг ТАСС советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

Как сообщалось ранее, авиалайнер Airbus A330 должен был вылететь из московского Внуково днем в четверг, однако рейс был отложен из-за неисправности самолета.

"По предварительному прогнозу, задержка вылета составит около суток", - сказала Сергеева. Пассажиры отложенного рейса размещены в гостиницах и обеспечены питанием, а туристам, которых сломавшийся лайнер должен был вернуть в Россию, продлено пребывание в гостиницах по месту отдыха, сообщила собеседница агентства.

Сейчас проводится ремонт лайнера, параллельно перевозчик изыскивает другие возможности для скорейшей отправки пассажиров задержанного рейса. "Ситуация находится под контролем. Права туристов будут соблюдены. Задержка вылета будет компенсирована продлением тура, возвратом части оплаченной стоимости турпутевки либо дополнительными услугами туроператора", - заверила Сергеева.

Коммерческий директор - соучредитель туроператора Tez Tour Александр Буртин сообщил ТАСС, что рейсом 9107 в Анталью должны были вылететь 370 пассажиров. "Вылет должен был быть в 15:00, затем неоднократно переносился. После прибытия борта были выявлены дефекты, для подстраховки свободных самолетов уже не нашли. Задержка будет существенная - порядка суток, резервный борт уже в ремонте", - сказал Буртин.

Он заверил, что принимаются все необходимые меры, чтобы дискомфорт пассажиров был минимальный. "К сожалению, поломка случилась накануне выходных. В пятницу, субботу, воскресенье - самая загруженная полетная программа. Но оперативно среагировать не получается. Завтра с утра будем что-то делать", - заключил собеседник агентства.