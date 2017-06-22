Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток

Происшествия
22 июня, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Пассажиры на время ожидания размещены в гостиницах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly из Москвы в Анталью будет задержан примерно на сутки, пассажиры на время ожидания размещены в гостиницах. Об этом сообщила в четверг ТАСС советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

Как сообщалось ранее, авиалайнер Airbus A330 должен был вылететь из московского Внуково днем в четверг, однако рейс был отложен из-за неисправности самолета.

"По предварительному прогнозу, задержка вылета составит около суток", - сказала Сергеева. Пассажиры отложенного рейса размещены в гостиницах и обеспечены питанием, а туристам, которых сломавшийся лайнер должен был вернуть в Россию, продлено пребывание в гостиницах по месту отдыха, сообщила собеседница агентства.

Сейчас проводится ремонт лайнера, параллельно перевозчик изыскивает другие возможности для скорейшей отправки пассажиров задержанного рейса. "Ситуация находится под контролем. Права туристов будут соблюдены. Задержка вылета будет компенсирована продлением тура, возвратом части оплаченной стоимости турпутевки либо дополнительными услугами туроператора", - заверила Сергеева.

Коммерческий директор - соучредитель туроператора Tez Tour Александр Буртин сообщил ТАСС, что рейсом 9107 в Анталью должны были вылететь 370 пассажиров. "Вылет должен был быть в 15:00, затем неоднократно переносился. После прибытия борта были выявлены дефекты, для подстраховки свободных самолетов уже не нашли. Задержка будет существенная - порядка суток, резервный борт уже в ремонте", - сказал Буртин.

Он заверил, что принимаются все необходимые меры, чтобы дискомфорт пассажиров был минимальный. "К сожалению, поломка случилась накануне выходных. В пятницу, субботу, воскресенье - самая загруженная полетная программа. Но оперативно среагировать не получается. Завтра с утра будем что-то делать", - заключил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
3
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама