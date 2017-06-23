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Прокуратура на Сахалине проводит проверку по факту издевательств медсестры над ребенком

Происшествия
23 июня, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Поводом для проверки стало опубликованное на информационном портале Сахалинской области видео, на котором медсестра строго отчитывает ребенка, оскорбляя его

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура на Сахалине проводит проверку больницы после публикаций о грубом обращении медсестры с двухлетним мальчиком, изъятым из неблагополучной семьи. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы. Поводом стало опубликование на информационном портале Сахалинской области материала "На Сахалине уволена сотрудница районной больницы, унижавшая и обзывавшая ребенка", - говорится в сообщении.

На видеоролике, размещенном на портале, медсестра строго отчитывает ребенка, оскорбляя его.

В Министерстве здравоохранения Сахалинской области подтвердили, что женщина уже уволилась из клиники, по факту происшествия в ведомстве проводится служебная проверка.

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