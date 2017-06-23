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Главарь банды, участвовавший в 11 убийствах, получил в Чите 25 лет колонии

Происшествия
23 июня, 5:16 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 23, июня. /ТАСС

Следствию также удалось доказать вину Владимира Игошкина в совершении 20 разбоев, двух угонов автомобилей, пособничестве в грабеже, вымогательстве, краже, незаконной покупке и хищении оружия

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ЧИТА, 23 июня. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима главаря банды Владимира Игошкина, участвовавшего в 11 убийствах в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что подсудимый вместе с соучастником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, создал банду для нападения на граждан и организации. Он лично участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве 11 человек с 2006 по 2009 годы в Чите, Улан-Удэ и Владивостоке", - говорится в сообщении.

Следствию также удалось доказать вину Игошкина в совершении 20 разбоев, двух угонов автомобилей, пособничестве в грабеже, вымогательстве, краже, незаконной покупке и хищении оружия.

Игошкин также должен будет выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

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