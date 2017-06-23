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СК возбудил дело по факту нападения на врача в хабаровской больнице

Происшествия
23 июня, 8:04 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Расследование ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"

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ХАБАРОВСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следствие возбудило уголовное дело по факту нападения жителя Хабаровска на врача в приемном отделении, сейчас решается вопрос об аресте мужчины. Об этом сообщил в пятницу ТАСС старший помощник главы регионального управления Следственного комитета (СК РФ) Илья Гудков.

"По факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы номер 10 города Хабаровска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Решается вопрос об избрании в отношении нападавшего меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Гудков.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 июня. По предварительным данным, в больницу обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье, во время осмотра хирургом он стал вести себя неадекватно, агрессивно, бросил во врача стулом. Медицинский работник вышел из кабинета, но пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и избил. Сейчас врач находится на амбулаторном лечении, добавил представитель СК РФ.

Ранее главврач больницы №10 Александр Калашников рассказал ТАСС, что пациенту, напавшему на хирурга, не понравились вопросы, которые тот задавал во время осмотра. По словам главврача, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травматический вывих плеча, многочисленные ушибы и ссадины. При этом хирург после получения медицинской помощи отказался от госпитализации.

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