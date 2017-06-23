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Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья

Происшествия
23 июня, 10:00 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, июня. /ТАСС

Несколько мобильных бригад привлечены для ежедневного дежурства, город функционирует в режиме повышенной готовности

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© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
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© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара
© Пресс-служба администрации Нарьян-Мара

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Несколько микрорайонов затоплены в Нарьян-Маре из-за половодья на Нижней Печоре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, ситуация возникла из-за прорыва защитной насыпи.

"Прорвало противопаводковую насыпь в микрорайоне Сахалин, - уточнили в пресс-службе, - вода зашла на придомовые территории в районах Малый Качгорт, Сахалин, береговая линия микрорайонов Старый аэропорт, Мирный. Здесь дома построены на отметках пять - пять с половиной метров. По данным на 9 утра, уровень воды 571 см. Северо-восточный ветер гонит высокую волну".

"Город функционирует в режиме повышенной готовности. Несколько мобильных групп ежедневно осуществляют мониторинг", - пояснил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по НАО Андрей Брылёв.

Как пояснила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник, то, что сейчас происходит в Нарьян-Маре, очень редкое явление, практически не имеющее аналогов за годы наблюдений. "Нарьян-Мар редко выдает высокие уровни половодья, обычно город топит, если затор при ледоходе. Максимальный уровень обычно наблюдается на 1-2 день после ледохода", - сказала Скрипник.

В этом году Печора в районе Нарьян-Мара очистилась ото льда 7 июня, а максимальные уровни половодья, по прогнозу гидрологов, ожидаются 23-25 июня. "Одновременное вскрытие малых тундровых рек, мощное тепло, накопленный в апреле-мае снег и обильные дожди дали такой результат. По селам все прошло на высокой воде, эти максимальные уровни подходят к Нарьян-Мару. Это очень редкое явление, и все очень задержалось", - пояснила ситуацию Скрипник.

В Нарьян-Маре серьезные подтопления были зафиксированы в 2014 году. "Уровень воды был выше, чем сейчас. Был режим ЧС, были подтопления, в микрорайонах использовались даже специальные плавучие мостки", - пояснил Брылёв. Как пояснила Скрипник, в 2014 году подтопления были в период ледохода из-за затора.

Половодье в Ненецком округе

По словам Брылёва, в настоящий момент на территории округа подтопления зафиксированы в 6 населенных пунктах в 4 муниципальных образованиях. Подтоплены 363 придомовые территории, 178 домов, где проживает 438 человек, в том числе 98 детей. Эвакуировано 39 человек, из них 18 детей. Режим ЧС продолжает действовать в селе Великовисочном. Как пояснил Брылёв, ситуация стабильная, в селе находится 20 спасателей в составе аэромобильной группировки для оказания помощи жителям. "Они будут помогать и когда вода начнет сходить", - уточнил собеседник агентства.

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