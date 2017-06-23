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Четверо отравившихся алкоголем в Подмосковье находятся в крайне тяжелом состоянии

Происшествия
23 июня, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Всего в результате отравления суррогатным алкоголем в больнице находятся семь жителей Сергиево-Посадского района Подмосковья

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Состояние четверых из семи пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в Сергиево-Посадском районе Подмосковья оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В результате отравления суррогатным алкоголем в больнице остаются семь человек. Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое", - сказали в пресс-службе, добавив, что еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы из квартиры в Сергиевом Посаде были доставлены десять человек с отравлением суррогатным алкоголем, еще один человек скончался в доме. Всего от отравления погибли 4 человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек").

Назначена экспертиза вещества, которым отравились местные жители. Следователи также устанавливают личность мужчины, который принес канистру со спиртным пострадавшим.

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