Трое жителей Дагестана подозреваются в финансировании боевиков в Сирии

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Трое жителей Дагестана подозреваются в финансировании террористов, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"В 2014 году подозреваемые через терминалы одного из банков перечислили более 100 тыс. руб. на банковские карты участников международной террористической организации, действующей на территории Сирии", - уточняется в сообщении ведомства.

По версии следствия, деньги боевики потратили на приобретение оружия, продуктов питания и амуниции.

"Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма")", - резюмировали в следственном управлении.