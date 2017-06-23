Трое жителей Дагестана подозреваются в финансировании боевиков в Сирии

Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроковСпорт 23 июня, 10:51
Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов РоссииОбщество 23 июня, 10:34
Реконструкция здания Малого театра в Москве завершенаОбщество 23 июня, 10:32
Сбербанк и Google запустили для тюменских предпринимателей проект "Бизнес класс"Новости партнеров 23 июня, 10:27
В Тюмени дали старт строительству клинического госпиталя стоимостью 3,5 млрд рублейНовости партнеров 23 июня, 10:24
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спускомОбщество 23 июня, 10:16
Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца МитрионаСпорт 23 июня, 10:14
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского постаОбщество 23 июня, 10:13
Times: лидер лейбористов Корбин впервые опередил по популярности премьер-министра МэйМеждународная панорама 23 июня, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Трое жителей Дагестана подозреваются в финансировании террористов, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.
"В 2014 году подозреваемые через терминалы одного из банков перечислили более 100 тыс. руб. на банковские карты участников международной террористической организации, действующей на территории Сирии", - уточняется в сообщении ведомства.
По версии следствия, деньги боевики потратили на приобретение оружия, продуктов питания и амуниции.
"Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма")", - резюмировали в следственном управлении.