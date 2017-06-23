На шахте в Коми произошло обрушение породы, есть пострадавшие

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал, судьба одного неизвестна в результате обрушения горной породы на шахте в Инте Республики Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обрушение произошло на шахте "Интинская" компании ОАО "Интауголь" в штреке на глубине 320 м", - уточнил источник. На аварийном участке находились четыре человека, с тремя из них связь установлена. "Один горняк травмирован, и его выводят на поверхность. Судьба одного устанавливается", - сказал источник.

На месте ЧП работают два отделения горноспасателей, ведется разбор завала. "Всего в шахте находились порядка 190 человек, необходимости в их эвакуации нет", - сообщили в экстренных службах, добавив, что шахта продолжает работать, вентиляция не нарушена.