Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На шахте в Коми произошло обрушение породы, есть пострадавшие

Происшествия
23 июня, 9:55 UTC+3

Один горняк травмирован, судьба еще одного устанавливается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал, судьба одного неизвестна в результате обрушения горной породы на шахте в Инте Республики Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обрушение произошло на шахте "Интинская" компании ОАО "Интауголь" в штреке на глубине 320 м", - уточнил источник. На аварийном участке находились четыре человека, с тремя из них связь установлена. "Один горняк травмирован, и его выводят на поверхность. Судьба одного устанавливается", - сказал источник.

На месте ЧП работают два отделения горноспасателей, ведется разбор завала. "Всего в шахте находились порядка 190 человек, необходимости в их эвакуации нет", - сообщили в экстренных службах, добавив, что шахта продолжает работать, вентиляция не нарушена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама