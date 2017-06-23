Двое моряков госпитализированы с находящегося в порту КНР судна "Анатолий Торчинов"

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Двух моряков госпитализировали с российского судна "Анатолий Торчинов", которое находится в китайском порту Шидао (восточная провинция Шаньдун), сообщил в пятницу ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

"Связи с капитаном судна нет уже несколько дней, но жена боцмана, с которой муж поддерживает связь, сообщила, что два человека с судна госпитализированы. Мы не знаем, с каким диагнозом и когда", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что экипаж судна "Анатолий Торчинов", стоящего в порту Шидао, просит помощи в возвращении на родину и погашении долга по зарплате за три месяца. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) и Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверку ситуации.