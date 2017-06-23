Двое моряков госпитализированы с находящегося в порту КНР судна "Анатолий Торчинов"

Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроковСпорт 23 июня, 10:51
Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов РоссииОбщество 23 июня, 10:34
Реконструкция здания Малого театра в Москве завершенаОбщество 23 июня, 10:32
Сбербанк и Google запустили для тюменских предпринимателей проект "Бизнес класс"Новости партнеров 23 июня, 10:27
В Тюмени дали старт строительству клинического госпиталя стоимостью 3,5 млрд рублейНовости партнеров 23 июня, 10:24
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спускомОбщество 23 июня, 10:16
Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца МитрионаСпорт 23 июня, 10:14
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского постаОбщество 23 июня, 10:13
Times: лидер лейбористов Корбин впервые опередил по популярности премьер-министра МэйМеждународная панорама 23 июня, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Двух моряков госпитализировали с российского судна "Анатолий Торчинов", которое находится в китайском порту Шидао (восточная провинция Шаньдун), сообщил в пятницу ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.
"Связи с капитаном судна нет уже несколько дней, но жена боцмана, с которой муж поддерживает связь, сообщила, что два человека с судна госпитализированы. Мы не знаем, с каким диагнозом и когда", - добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что экипаж судна "Анатолий Торчинов", стоящего в порту Шидао, просит помощи в возвращении на родину и погашении долга по зарплате за три месяца. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) и Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверку ситуации.