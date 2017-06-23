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Полиция и МЧС ищут двух человек, пропавших во время рыбалки на Ладожском озере

Происшествия
23 июня, 10:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Пропавшие были жителями Волховского района Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Полиция и МЧС ведут поиски двух человек, которые пропали на Ладожском озере во время рыбалки на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Местные жители еще 19 июня ушли на катере на базу отдыха, вечером 20 числа они не вышли на связь с родственниками, обращение в полицию поступило 22 июня вечером, сейчас ведутся поисковые работы силами полиции и МЧС", - сказал представитель ГУ МВД. Пропавшие были жителями Волховского района Ленинградской области.

Информацию о пропавших ТАСС подтвердили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, в четверг поступила информация о пропаже двух рыбаков, которые вышли на катере в Ладогу пару дней назад и до сих пор не вернулись. "Поиски пока результатов не дали", - отметил собеседник агентства.

Также в управлении сообщили, что 19 июня в районе озера Шепелевское Ломоносовского района Ленобласти пропал еще один рыбак на лодке, его поиски также продолжаются.

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