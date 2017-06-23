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В Астрахани девочка упала с крыши при попытке сделать селфи

Происшествия
23 июня, 11:38 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 23, июня. /ТАСС

Пострадавшая находится в состоянии комы

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АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту падения 13-летней девочки с крыши пустующего офисного здания в Астрахани. За жизнь подростка сейчас борются медики, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

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По данным ведомства, подростки проникли в шестиэтажное офисное здание на улице Кирова. Здание давно пустует, территория ограждена, но пробраться несложно.

"Со слов подруги пострадавшей, девочка хотела сделать эффектное селфи на крыше здания, для чего встала на мансардное окно. От веса ребенка окно повернулось по оси крепления, створка ударила по голове, и девочка буквально провалилась в это окно и упала с высоты четырех метров на бетонный пол последнего, шестого этажа", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшая была доставлена в областную детскую клиническую больницу им Н. Н. Силищевой. Как сообщили в ведомстве, она впала в кому.

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