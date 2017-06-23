Экс-замначальника Тамбовского УФСИН обвиняется в мошенничестве на 1,1 млн рублей

ТАМБОВ, 23 июня. /ТАСС/. Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему заместителю начальника Управления ФСИН по Тамбовской области. Об этом сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено о мошенничестве в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Тамбовской области. От отца одного из осужденных бывший заместитель руководителя получили в общей сложности обманным путем 1,1 млн руб.", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, деньги были получены двумя частями - 500 тыс. и 600 тыс. руб. В СК отмечают, что он пообещал отцу заключенного, что его сын будет освобожден досрочно, на деле же никаких действий бывший замначальника не произвел.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Как отмечают в СК, срок может возрасти, так как ранее бывшему заместителю были предъявлены обвинения во взяточничестве и совершении должностных преступлений. Сейчас эти дела уже рассматриваются в суде.