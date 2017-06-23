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Депутаты намерены просить в ГП и МВД информацию о расследовании гибели ребенка в Балашихе

Происшествия
23 июня, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По словам Ирины Яровой, "итоги исполнения протокольного поручения будут иметь публичный характер"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генпрокуратуру и МВД РФ с просьбой предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела о гибели в результате ДТП в подмосковной Балашихе ребенка, якобы находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Проект соответствующего протокольного поручения Госдумы ее профильным комитетам был подготовлен по инициативе депутатов Ирины Яровой, Ольги Окуневой (фракция "Единая Россия"), Ярослава Нилова и Игоря Лебедева (фракция ЛДПР).

В тексте проекта протокольного поручения, распространенном в пятницу пресс-службой Яровой, отмечается, что "в средствах массовой информации появилась противоречивая информация об обстоятельствах гибели ребенка в результате дорожного транспортного происшествия 23 апреля 2017 года в городе Балашихе Московской области, которая вызвала обоснованный общественный резонанс". "В частности, общественное обсуждение вызвали результаты судебно- медицинской экспертизы погибшего ребенка", - уточняют авторы поручения.

"Считаем обязательной необходимость проведения исчерпывающих и всесторонних следственных действий по установлению всех обстоятельств гибели ребенка", - указывают парламентарии.

В связи с этим они предлагают Госдуме поручить ее профильным комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по вопросам семьи, женщин и детей запросить в МВД "информацию о ходе расследования данного дела, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления", а в Генпрокуратуре - "информацию о результатах надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия по данному делу, своевременности и полноте произведенных следственных действий".

Депутаты также просят профильные комитеты обратиться к руководству Генпрокуратуры и МВД с просьбой "взять под личный контроль расследование данного уголовного дела, принять весь комплекс мер по защите прав и законных интересов потерпевших".

"Гибель ребенка, преступления против детей - это всегда страшная трагедия. Мы берем на парламентский контроль ход этого расследования и считаем принципиально важным, чтобы данное дело находилось под личным контролем у генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра МВД Владимира Колокольцева, для того чтобы был обеспечен весь комплекс надлежащих процессуальных действий и мер по защите и обеспечению законных прав и интересов потерпевшей стороны", - заявила Яровая.

По ее словам, "итоги исполнения протокольного поручения будут иметь публичный характер".

Трагедия в Балашихе

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. 21 июня Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно- медицинской экспертизы крови погибшего мальчика и заявил, что результаты обоих исследований совпадают. Министр также сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу.

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