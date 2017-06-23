Администрация города Инты введет режим ЧС на шахте, где произошло обрушение

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация города Инта в Коми объявит режим ЧС локального характера в связи с обрушением породы в шахте "Интинская", сообщила ТАСС руководитель администрации города Лариса Титовец. Сейчас на шахте продолжаются работы по разбору завалов, под которыми остается один горняк.

"В ближайшее время провожу совещание, объявляем локальное ЧС на территории шахты в связи с аварией", - сказала она.

Титовец опровергла информацию о том, что обрушение произошло во время работ, проводимых шахтой по предписаниям Ростехнадзора. "Нет, обрушение произошло во время демонтажа старой лавы", - пояснила руководитель администрации.

Ранее зампредседателя правительства, руководитель Минпрома Коми Николай Герасимов сообщал, что шахта проводит демонтаж со старой лавы, которая полностью отработана, для перехода на новую лаву. Полностью осуществить переход и возобновить полноценную работу шахты, добычу и отгрузку угля потребителям планировалось в августе 2017 года.

По словам Титовец, на шахте продолжается работа по разбору завалов, под которыми остается один горняк. "Завал составляет около 7,5 м, горняк находится в зоне видимости горноспасателей, признаков жизни он не подает. На аварийном участке работают 12 горноспасателей и 13 шахтеров, которые им помогают, работы ведутся с соблюдением мер безопасности, чтобы не допустить повторных обвалов", - сказала руководитель муниципалитета.

Виновные в обрушении будут привлечены к ответственности, сообщил глава региона Сергей Гапликов. По его словам, разбираться в причинах инцидента и устанавливать виновных будет специальная комиссия.

"Здесь должны быть установлены все причины и, к сожалению, если это не обошлось без человеческого фактора и нарушений, значит, кто-то за это должен нести персональную ответственность", - сказал Гапликов.

По его словам, пострадавшие в результате обрушения получат матпомощь. "Будет оказана помощь пострадавшим горнякам", - добавил он.

О шахте

По данным МЧС, в момент обрушения в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке. Непосредственно в месте обрушения породы находилось четыре горнорабочих, из них два человека не пострадали, один получил травмы. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, добавила Титовец.

"Интауголь" - градообразующее предприятие Инты, в котором проживает около 30 тыс. жителей, на шахте трудятся порядка 1,6 тыс. человек. С ноября 2015 года АО "Шахта "Интауголь" признано банкротом. По уточненным данным администрации главы Коми, с 2011 по 2016 год объем производства шахты упал вдвое - с 2,5 до 1,2 млн тонн, при этом для рентабельной работы требуется добыча не менее 3,5 млн тонн угля в год.

На сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги шахты на март 2017 года оценивались в 4 млрд рублей, включая долги по текущим платежам и зарплате.