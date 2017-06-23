В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми

ХАБАРОВСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Суд по ходатайству следствия арестовал в Хабаровском крае мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над опекаемыми им пятью девочками. Об этом сообщил ТАСС в пятницу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Илья Гудков.

"По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия мужчина арестован", - сказал Гудков.

Он добавил, что другие подробности дела не могут быть оглашены, поскольку речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Следственное управление СК РФ по региону также возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки. "В ходе следствия будет проверен порядок передачи детей под опеку, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе надлежащим ли образом сотрудники органов опеки и попечительства проверяли условия жизни и воспитания детей опекуном", - сказал Гудков.

В Министерстве образования и науки края сообщили, что пострадавших детей изъяли из приемной семьи и поместили в детский дом, с ними работают психологи.