Центральный аппарат СК взял на контроль расследование о нападении на врача в Хабаровске

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Расследование уголовного дела об избиении врача в хабаровской больнице взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета России (Александра Бастрыкина) уголовное дело о нападении 31-летнего мужчины на врача больницы №10 Хабаровска, возбужденное следственными органами СУ СК по Хабаровскому краю по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), взято на контроль в центральном аппарате СК", - сказала она.
Вечером 22 июня в приемный покой больницы №10 Хабаровска поступил 31-летний мужчина, его стал осматривать врач-хирург. Во время осмотра пациент повел себя неадекватно, агрессивно, схватил стул и бросил его в сторону врача. Врач, чтобы избежать конфликта, вышел из кабинета. Но буйный пациент его догнал в коридоре, повалил на пол и избил.
После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Врачу оказали медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении.
"Следователям поручено в кратчайшие сроки задержать мужчину и ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.
Она добавила, что Следственный комитет продолжает незамедлительно реагировать на все случаи нарушения прав медицинских работников и принимать самые жесткие меры по пресечению преступлений в отношении них.