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Центральный аппарат СК взял на контроль расследование о нападении на врача в Хабаровске

Происшествия
23 июня, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Следователям поручено в кратчайшие сроки задержать нападавшего и ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Расследование уголовного дела об избиении врача в хабаровской больнице взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России (Александра Бастрыкина) уголовное дело о нападении 31-летнего мужчины на врача больницы №10 Хабаровска, возбужденное следственными органами СУ СК по Хабаровскому краю по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), взято на контроль в центральном аппарате СК", - сказала она.

Вечером 22 июня в приемный покой больницы №10 Хабаровска поступил 31-летний мужчина, его стал осматривать врач-хирург. Во время осмотра пациент повел себя неадекватно, агрессивно, схватил стул и бросил его в сторону врача. Врач, чтобы избежать конфликта, вышел из кабинета. Но буйный пациент его догнал в коридоре, повалил на пол и избил.

После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Врачу оказали медицинскую помощь, он находится на амбулаторном лечении.

"Следователям поручено в кратчайшие сроки задержать мужчину и ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.

Она добавила, что Следственный комитет продолжает незамедлительно реагировать на все случаи нарушения прав медицинских работников и принимать самые жесткие меры по пресечению преступлений в отношении них.

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