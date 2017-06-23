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Московские полицейские задержали находившегося в розыске криминального авторитета

Происшествия
23 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Криминальный авторитет Ткач Няганский был задержан в ресторане на Варшавском шоссе

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что на территории столичного региона скрывается находящийся в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летний житель Нягани (Ханты-Мансийский АО - Югра), так называемый вор в законе Ткач Няганский. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого", - сообщили в ГУ МВД.

22 июня в ресторане на Варшавском шоссе мужчина был задержан. Мужчина передан инициаторам розыска - полицейским из Алтайского края.

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