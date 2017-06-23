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"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линии

Происшествия
23 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения из соцсетей и данные очевидцев сообщили, что в метро загорелся поезд "Москва", который начал перевозить пассажиров два месяца назад

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Производство новейших вагонов «Москва» на заводе «Метровагонмаш»

Производство новейших вагонов «Москва» на заводе «Метровагонмаш»

© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Производитель поезда нового поколения "Москва", завод "Метровагонмаш", который также занимается тестированием и обкаткой поезда, опроверг информацию СМИ о возгорании состава на линии в пятницу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Олег Лысяк.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на сообщения из соцсетей и данные очевидцев распространили информацию о том, что в метро загорелся поезд нового поколения "Москва", который приступил к перевозке пассажиров два месяца назад.

"Сегодня отдельные средства массовой информации распространили сведения о якобы произошедшем во время эксплуатации в Московском метрополитене возгорании нового поезда метро "Москва". ОАО "Метровагонмаш" как предприятие-изготовитель поездов официально заявляет, что распространяемая информация не соответствует действительности. В течение сегодняшних суток, по состоянию на момент распространения настоящего сообщения, никаких инцидентов с возгоранием поезда не зафиксировано", - сказал он.

Лысяк пояснил, что 16 июня "Метровагонмаш" проводил обязательные тестовые испытания 12-го состава типа "Москва". При монтаже одного из элементов силовой цепи вагона была допущена ошибка, что привело к короткому замыканию. Неисправность была устранена на месте.

"Испытания проводились без пассажиров, никто из обслуживающего персонала также не пострадал. К настоящему моменту состав в эксплуатацию не введен. Продолжаются его тестовые испытания, в соответствии с утвержденной программой поезду еще предстоит проехать 300 км без пассажиров", - пояснил он.

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