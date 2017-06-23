СМИ: туристический автобус врезался в перекрытие тоннеля в Париже

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ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Двухэтажный туристический автобус врезался в пятницу в перекрытие тоннеля в центре Парижа. В результате ДТП по меньшей мере четыре пассажира получили ранения. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Инцидент произошел в одном из тоннелей возле моста Александра III на правом берегу Сены. Попавшая в ДТП машина принадлежит компании Les Cars rouges. Это популярные у туристов двухэтажные пассажирские автобусы с открытой крышей, курсирующие по круговым маршрутам между основными достопримечательностями Парижа.
Причина аварии пока не установлена. По всей вероятности, водитель не рассчитал высоту, в результате чего его машина протаранила перекрытие тоннеля.
По имеющимся данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы и бригады скорой помощи. Движение транспорта частично перекрыто.