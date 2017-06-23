МВД перекрыло крупный канал поставок наркотиков, изъяв 250 кг "синтетики"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Три подпольных нарколаборатории обнаружены в Новосибирске и Московской области, из них изъяты около 250 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

"В марте текущего года совместно с сотрудниками ФСБ в Новосибирске и Московской области ликвидировано крупное подпольное производство. Только в ходе одной этой операции из незаконного оборота изъято почти 250 кг синтетических веществ", - сказал он, отметив, что в настоящее время по данному факту возбуждено шесть уголовных дел.

По данным пресс-центра МВД, также из незаконного оборота изъято 300 кг прекурсоров, 150 единиц лабораторного оборудования.

"Преступной группой было налажено производство, доставка особо крупной партии наркотических средств, закамуфлированных под товары народного потребления. Дальнейший сбыт осуществлялся при помощи интернет-магазина. Установлено, что только за период проведения мероприятий с февраля 2016 года по апрель 2017 доказанный оборот интернет-магазина составил более 200 млн рублей", - сказали в ведомстве.

По словам Колокольцева, в целом МВД России ежегодно ликвидирует порядка 80 нарколабораторий.

"Ежегодно мы ликвидируем порядка 80 лабораторий, и уже с начала текущего года в РФ силами наших сотрудников ликвидирована деятельность 45 таких лабораторий", - сказал глава ведомства.

Колокольцев рассказал, что в мае - июне в Московской области были ликвидированы три нарколаборатории и пресечена деятельность международной преступной группировки, в числе задержанных участников которой были граждане Украины.

"Были изъяты наркотики. Их закладывали в 13 тайников. Оптовые партии по 5 кг", - сказал министр, добавив, что наркоторговцы общались между собой через различные мессенджеры.