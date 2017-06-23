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Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика

Происшествия
23 июня, 16:20 UTC+3

В МВД РФ отметили, что подобные исследования находятся в компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полиция опровергает проведение экспертизы на наличие алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В пятницу интернет-ресурс Life сообщил, что в ходе повторной экспертизы, которую якобы проводил экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД по Московской области, не выявлено наличие алкоголя в крови, так как установить наличие этилового спирта в предоставленных смывах крови оказалось невозможно.

"Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", - сказала Петрова.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина сообщила, что повторная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови мальчика. Молекулярно-генетическая экспертиза проводилась в ГСУ СК по Московской области в рамках возбужденного дела о халатности экспертов.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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Расследование гибели ребенка в ДТП в Балашихе
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