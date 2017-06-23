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СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске

Происшествия
23 июня, 17:16 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 23, июня. /ТАСС

В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медуслуг

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БРЯНСК, 23 июня. /ТАСС/. Управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти 11 новорожденных в Брянском перинатальном центре, построенном в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в пятницу в ведомстве.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области по факту смерти детей в перинатальном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре Брянской городской больницы №1 скончались 11 новорожденных. "В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков", - отметили в пресс-службе управления СК.

Как сообщалось ранее, в начале июня в региональных СМИ со ссылкой на жительниц региона, которые были пациентками центра и дети которых умерли после родов, было сообщено, что в брянском перинатальном центре отмечается высокий уровень младенческой смертности.

Главный врач больницы Константин Воронцов сообщил ТАСС, что такие случаи действительно были, однако, по его словам, "все они (умершие дети - прим. ТАСС) имели патологии, экстремально низкую массу тела". Он также сказал, что работа центра в настоящее время приостановлена "для проведения дезинфекционных мероприятий и никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора".

Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров. Стоимость объекта составила около 2,1 млрд рублей. Заказчиком по строительству и вводу объекта в эксплуатацию выступила корпорация "Ростех".

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