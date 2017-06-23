СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске

Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
Сервис такси в США будет ездить на электромобиляхСоциальная ответственность 23 июня, 18:33
Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и РоссииСпорт 23 июня, 18:31
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в ТаганрогеСпорт 23 июня, 18:23
Китайские власти пообещали бороться с загрязнением почвСоциальная ответственность 23 июня, 18:21
Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале годаСпорт 23 июня, 18:08
Просьбы фондов о срочных пожертвованиях собирают меньше денегСоциальная ответственность 23 июня, 18:01
Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматамСпорт 23 июня, 17:56
Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный судСпорт 23 июня, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 23 июня. /ТАСС/. Управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти 11 новорожденных в Брянском перинатальном центре, построенном в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в пятницу в ведомстве.
"Следственными органами СК РФ по Брянской области по факту смерти детей в перинатальном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре Брянской городской больницы №1 скончались 11 новорожденных. "В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков", - отметили в пресс-службе управления СК.
Как сообщалось ранее, в начале июня в региональных СМИ со ссылкой на жительниц региона, которые были пациентками центра и дети которых умерли после родов, было сообщено, что в брянском перинатальном центре отмечается высокий уровень младенческой смертности.
Главный врач больницы Константин Воронцов сообщил ТАСС, что такие случаи действительно были, однако, по его словам, "все они (умершие дети - прим. ТАСС) имели патологии, экстремально низкую массу тела". Он также сказал, что работа центра в настоящее время приостановлена "для проведения дезинфекционных мероприятий и никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора".
Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров. Стоимость объекта составила около 2,1 млрд рублей. Заказчиком по строительству и вводу объекта в эксплуатацию выступила корпорация "Ростех".