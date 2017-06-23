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Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе

Происшествия
23 июня, 18:13 дата обновления: 23 июня, 18:32 UTC+3

Отмечается, что женщина могла избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения

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© Татьяна Силина/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Автотехническая экспертиза, проведенная в рамках расследования дела о гибели ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе, установила, что женщина-водитель могла предотвратить наезд на мальчика. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"Экспертиза подтвердила, что у женщины-водителя была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения", - сказал собеседник агентства.

В полиции пояснили, что автотехническая экспертиза проводилась экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД по Московской области, в том числе и для того, чтобы установить, мог ли водитель избежать наезда на пешехода. Экспертиза по установлению наличия и алкоголя в крови человека проводилась бюро судебно-медицинской экспертизы - учреждения здравоохранения.

В полиции отметили, что на признание вины водителя не может повлиять наличие алкоголя в крови у ребенка.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу.

Следователи подмосковного главка СК возбудили уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела. В рамках его расследования была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза крови, которая подтвердила наличие в ней алкоголя.

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