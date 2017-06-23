Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Не пропустившего скорую помощь жителя Петербурга будут судить за ложный донос

Происшествия
23 июня, 19:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июня. /ТАСС

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя города, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о том, что на него было совершено разбойное нападение, сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

С помощью ложной информации о нападении и подкупленного свидетеля мужчина пытался избежать лишения прав за то, что не пропустил машину скорой помощи.

"Уголовное дело по обвинению в заведомо ложном доносе направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В феврале в полицию обратился 29-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой разбойного нападения - якобы двое неизвестных силой похитили у него цепочку стоимостью 240 тыс. рублей. "Полицейские установили, что данный факт заявитель попросту выдумал. Для большей достоверности он заплатил 1 тыс. рублей сторожу продуктового магазина, расположенного недалеко от "места происшествия", чтобы он выступил лжесвидетелем преступления", - отметили в полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчина использовал выдуманную историю, чтобы избежать лишения прав. "Он пытался, чтобы его не наказали за историю, когда он не пропустил скорую помощь. Он отказывался приходить в суд, потому что якобы был на больничном из-за того, что на него напали", - сказал собеседник агентства.

В конце января 2017 года водитель Porsche во дворе дома на Новочеркасском проспекте устроил конфликт с сотрудниками скорой помощи. Инцидент получил известность после того, как один из медиков опубликовал видеозапись инцидента. На ней он объясняет водителю джипа, что скорая помощь остановилась и перекрыла проезд во дворе дома из-за находящегося внутри пациента, которому оказывают помощь.

До обращения в полицию мужчине грозило только лишение водительских прав на три месяца, между тем часть 3 статьи УК РФ "Заведомо ложный донос", по которой его обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
3
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама