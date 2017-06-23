Не пропустившего скорую помощь жителя Петербурга будут судить за ложный донос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя города, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о том, что на него было совершено разбойное нападение, сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

С помощью ложной информации о нападении и подкупленного свидетеля мужчина пытался избежать лишения прав за то, что не пропустил машину скорой помощи.

"Уголовное дело по обвинению в заведомо ложном доносе направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В феврале в полицию обратился 29-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой разбойного нападения - якобы двое неизвестных силой похитили у него цепочку стоимостью 240 тыс. рублей. "Полицейские установили, что данный факт заявитель попросту выдумал. Для большей достоверности он заплатил 1 тыс. рублей сторожу продуктового магазина, расположенного недалеко от "места происшествия", чтобы он выступил лжесвидетелем преступления", - отметили в полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчина использовал выдуманную историю, чтобы избежать лишения прав. "Он пытался, чтобы его не наказали за историю, когда он не пропустил скорую помощь. Он отказывался приходить в суд, потому что якобы был на больничном из-за того, что на него напали", - сказал собеседник агентства.

В конце января 2017 года водитель Porsche во дворе дома на Новочеркасском проспекте устроил конфликт с сотрудниками скорой помощи. Инцидент получил известность после того, как один из медиков опубликовал видеозапись инцидента. На ней он объясняет водителю джипа, что скорая помощь остановилась и перекрыла проезд во дворе дома из-за находящегося внутри пациента, которому оказывают помощь.

До обращения в полицию мужчине грозило только лишение водительских прав на три месяца, между тем часть 3 статьи УК РФ "Заведомо ложный донос", по которой его обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.