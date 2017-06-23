Поиски подростков на Ладоге осложняются перепадом глубин и низкой температурой воды

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Резкий перепад глубин, низкая температура воды и большая территория поисковых работ осложняют операцию по поиску троих подростков, которые 19 июня перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии и пропали. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС.

"Спасательная операция на Ладожском озере относится к категории сложных. Это, в первую очередь, обусловлено большой территорией поиска и резким перепадом глубин. Работы по поиску ведутся в двух направлениях: часть спасателей занимается обследованием дна в районе предполагаемого крушения, а часть прочесывает прибрежные территории, тщательно проверяя мелководье и тростниковые заросли", - говорится в сообщении.

Одной из проблем, с которой столкнулись водолазы при погружении, является низкая температура воды, добавили в ведомстве.

"На глубине она не превышает отметку в плюс 2 - плюс 4 градуса по Цельсию. Также резкий перепад глубин, который колеблется от 25 до 50 метров, требует от нас особого внимания к своей безопасности", - цитирует пресс-служба начальника водолазной службы Специализированной пожарно-спасательной части Карелии Павла Кириллова.

По данным МЧС, с начала проведения поисково спасательных работ обследовано 43 км береговой линии и более 7 кв. км дна.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".