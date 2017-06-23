Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поиски подростков на Ладоге осложняются перепадом глубин и низкой температурой воды

Происшествия
23 июня, 19:28 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 23, июня. /ТАСС

Отмечается, что часть спасателей занимается обследованием дна в районе предполагаемого крушения, а часть прочесывает прибрежные территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Резкий перепад глубин, низкая температура воды и большая территория поисковых работ осложняют операцию по поиску троих подростков, которые 19 июня перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии и пропали. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС.

"Спасательная операция на Ладожском озере относится к категории сложных. Это, в первую очередь, обусловлено большой территорией поиска и резким перепадом глубин. Работы по поиску ведутся в двух направлениях: часть спасателей занимается обследованием дна в районе предполагаемого крушения, а часть прочесывает прибрежные территории, тщательно проверяя мелководье и тростниковые заросли", - говорится в сообщении.

Одной из проблем, с которой столкнулись водолазы при погружении, является низкая температура воды, добавили в ведомстве.

"На глубине она не превышает отметку в плюс 2 - плюс 4 градуса по Цельсию. Также резкий перепад глубин, который колеблется от 25 до 50 метров, требует от нас особого внимания к своей безопасности", - цитирует пресс-служба начальника водолазной службы Специализированной пожарно-спасательной части Карелии Павла Кириллова.

По данным МЧС, с начала проведения поисково спасательных работ обследовано 43 км береговой линии и более 7 кв. км дна.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с подростками на Ладожском озере
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
3
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама